Champions League: Kommt die nächste Revolution?

Die UEFA denkt wohl über die nächste Reform in der Champions League nach. Es geht um die Verlängerung und das Elfmeterschießen.

Die UEFA soll sich laut dem Guardian mit einer erneuten Regeländerung in der Champions League befassen. Im Raum steht demnach die Abschaffung der Verlängerung in der K.o.-Phase.

So sollen die Minuten reduziert werden, die die Top-Teams bestreiten müssen. Durch die Belastung von acht Spielen in der Ligaphase und anderen Turniere wie den nationalen Pokalwettbewerben sind die Spieler der Champions-League-Teams sehr strapaziert.

Champions League: Wird Verlängerung gestrichen?

Dass die Vereine durch die Reform im vergangenen Jahr in der Ligaphase bereits acht Spiele bestreiten müssen , hat die Lage kaum verbessert. Im Sommer kommt dann auch noch die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft dazu, bei der zwölf Mannschaften aus Europa teilnehmen werden.

FA Cup-Wiederholungsspiele gestrichen

In den vergangenen Jahren wurden bisher nur Kürzungen in den nationalen Wettbewerben gemacht, wie im FA Cup in England, bei dem die Wiederholungsspiele gestrichen wurden.