Champions League: Nächster deutscher Kracher im Halbfinale?

In der Champions League steht der Weg ins Finale fest. Neben den Achtelfinalspielen sind auch alle weiteren Begegnungen fix. Ein deutsches Finale ist nicht möglich.

Aber auch viele andere Begegnungen haben es so richtig in sich. So trifft unter anderem Paris Saint-Germain auf den FC Liverpool und Real Madrid auf Atlético Madrid.