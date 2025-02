Champions League: "Peinlich bis zur 94. Minute" - Presse zerpflückt Bayern

Der FC Bayern legt in der Champions League beinahe einen peinlichen Abgang hin - und die internationale Presse reagiert.

SPANIEN

Marca: „Davies verhindert Bayern-Desaster - Mit Blut, Schweiß und am Rande der Tränen steht Bayern München im Achtelfinale der Champions League. Mit viel, viel Leid, denn das Tor, das Bayern den Einzug bescherte, fiel in der 94. Minute, wenige Sekunden vor Schluss.“

As: „Peinlich bis zur 94. Minute. Ein Tor des Kanadiers in der Nachspielzeit rettete die schwachen Bayern gegen Celtic. Im Achtelfinale treffen die Münchner nun auf Atlético oder Leverkusen.“

ENGLAND

Daily Mail: „Celtic scheidet auf qualvolle Weise aus - Celtic hat beinahe einen der größten Coups in seiner jüngeren europäischen Geschichte vollbracht. Alphonso Davies hatte andere Ideen und wirft die Schotten grausam raus.“

The Guardian: „Davies’ Treffer in der Nachspielzeit bricht Celtics Herzen - wenn Bayern München durch die Rückkehr des Champions-League-Finales in das heimische Stadion stark motiviert ist, dann war dies eine seltsame Art, dies zu zeigen. Für Celtic gab es nach einem heroischen Auftritt bei Bayern viel Lob.“