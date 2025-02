Champions League: Schweigeminute vor Bayern-Spiel gegen Celtic

Vor dem Rückspiel des FC Bayern gegen Celtic Glasgow halten die Anwesenden in der Allianz Arena einen Moment inne. Fans breiten Banner aus.

Bewegende Szenen vor dem Playoff-Rückspiel des FC Bayern München in der Champions League gegen Celtic Glasgow (1:1). Mit einer vom Verein organisierten Schweigeminute gedachten die Spieler, Verantwortlichen und Fans den Anschlagsopfern des vergangenen Donnerstags.

Am 13. Februar war ein 24-Jähriger mit seinem Auto in der Münchener Innenstadt in eine Menschenmenge gefahren. Bei dem Anschlag kamen zwei Menschen zu Tode - eine 37 Jahre alte Mutter und ihre zweijährige Tochter. Viele weitere wurden teils schwer verletzt.