Champions League: Terminierung fix! Dann spielt Bayern gegen Leverkusen

SPORT1 21.02.2025 • 17:11 Uhr Bayer Leverkusen und der FC Bayern München treffen im Champions-League-Achtelfinale aufeinander. Nun steht fest, an welchen Tagen die beiden Klubs aufeinandertreffen.

Das Achtelfinale der UEFA Champions League ist terminiert! Wie die UEFA am Freitagnachmittag veröffentlichte, steigt das Hinspiel zwischen dem FC Bayern und Bayer 04 Leverkusen am Mittwoch, dem 5. März um 21:00 Uhr in der Allianz Arena.

Das Rückspiel in der Leverkusener BayArena findet in der darauffolgenden Woche am Dienstagabend (11.3.) um 21:00 Uhr statt.

BVB spielt am anderen Tag

Borussia Dortmund hingegen trägt sein Hinspiel gegen den OSC Lille im heimischen Signal Iduna Park am Dienstag, den 4. März um 21:00 Uhr aus.

Das Rückspiel in Lille findet dann am Mittwoch, dem 12. März, bereits um 18:45 Uhr statt.

