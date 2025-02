Champions League: Unfassbare Mbappé-Gala gegen Guardiola

Was für ein Auftritt von Kylian Mbappé! Der Superstar von Real Madrid hat im Playoff-Rückspiel der Champions League gegen Manchester City (3:1) nach 61 Minuten einen Hattrick geschnürt und Real damit quasi im Alleingang ins Achtelfinale geschossen.

Es waren die Tore 25, 26 und 27 für Mbappé im Dress der Königlichen - und dass in seinem 37. Pflichtspiel. Während der erste und der dritte Treffer noch weniger spektakulär waren, bot der Franzose bei seinem zweiten Tor des Tages eine große Show.

Die Superstars Jude Bellingham und Vinícius Júnior waren an der Entstehung des zweiten Treffers maßgeblich beteiligt, bis der Ball schließlich bei Mbappés Sturmpartner Rodrygo landete. Der Brasilianer steckte den Ball durch die Beine von City-Neuzugang Abdukodir Khusanov genau in den Lauf von Mbappé.

Champions League: Traumtor von Mbappé

Mbappé täuschte einen Schuss an, ließ Josko Gvardiol ins Leere grätschen, um dann aus sechs Metern an Ederson vorbei ins linke Eck zur 2:0-Führung zu treffen (33.).

„Spektakulärer Treffer von Mbappé“, titelte die spanische Zeitung Marca. „Kylian, der für Nächte wie diese in Madrid unterschrieben hatte, lächelte. Nach einer guten halben Stunde brachte er das Bernabéu mit einem weiteren Traumtor zum Toben. Ein Doppelpack in der Champions League, dem Wettbewerb, nach dessen Gewinn er sich so sehr sehnt“, hieß es weiter.