Champions League: Verrückter Abend für deutschen Torwart

An diesen Abend wird sich Timon Wellenreuther wohl noch lange erinnern. Der deutsche Torwart von Feyenoord Rotterdam wurde in der Champions League zum Helden und riskierte dabei Kopf und Kragen.

Heftige Zusammenstöße um deutschen Torwart

Wellenreuther wurde gleich zweimal übel am Kopf erwischt: In der 26. Minute sprintete Milans Neuzugang Joao Félix nach steilem Zuspiel von Rafael Leao auf den Kasten von Wellenreuther zu. Der deutsche Keeper verließ sein Tor, um die brenzlige Situation zu entschärfen. Félix, der einen Schritt zu spät kam, erwischte Wellenreuther dabei mit seinem Knie im Gesicht.

Der gebürtige Karlsruher blieb minutenlang am Boden liegen und musste behandelt werden. Ersatztorwart Plamen Andreev wärmte sich bereits an der Seitenlinie auf, doch trotz des heftigen Zusammenstoßes konnte Wellenreuther weiterspielen. Faire Aktion auch von Félix, der sich beim 29-Jährigen entschuldigte.

Doch damit nicht genug: In der 41. Minute war es dann Leao, der volle Kanne in Wellenreuther hineinrauschte und mit dem Oberkörper an dessen Kopf prallte. Erneut musste der Deutsche einige Minuten behandelt werden, dabei wurden seitens des medizinischen Personals einige Checks am Kopf und im Halsbereich durchgeführt.