"Das stinkt": Außenseiterrolle für Bayern eine Extra-Motivation

Die vermeintliche Außenseiterrolle im Achtelfinale der Champions League gegen Bayer Leverkusen löst beim FC Bayern eine Jetzt-erst-recht-Haltung aus. "Wissen Sie, was mich optimistisch macht?", fragte Karl-Heinz Rummenigge die Journalisten am Rande der Premiere der Prime-Video-Dokumentation "Thomas Müller – Einer wie keiner" in München: "Dass alle Bayer Leverkusen zum Favoriten erklärt haben. Ich kenne unsere Mannschaft. Das stinkt unserer Mannschaft bis zum Gehtnichtmehr."

Der Fußball-Rekordmeister empfängt den Double-Gewinner aus Leverkusen am kommenden Mittwoch (21 Uhr/DAZN) zum ersten Aufeinandertreffen, in der Woche darauf steht in der BayArena das Rückspiel an.