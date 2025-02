Davies legt Finger in Bayern-Wunde

Alpohonso Davies warnt vor Bayerns Achtelfinal-Gegner in der Champions League. Der letzte Sieg der Münchner gegen Bayer Leverkusen liegt bereits einige Zeit zurück.

Darauf weist auch Bayern-Star Alphonso Davies hin. „Das wird ein sehr interessantes Aufeinandertreffen! Leverkusen hat eine starke Mannschaft“, wird der Kanadier auf der Webseite des FC Bayern zitiert: „Wir wissen auch, dass es einige Zeit her ist, dass wir sie das letzte Mal geschlagen haben.“

Tatsächlich liegt der letzte Bayern-Sieg in einem Pflichtspiel gegen Leverkusen schon einige Zeit zurück: In der Saison 2022/23 setzte sich der deutsche Rekordmeister mit dem damaligen Trainer Julian Nagelsmann am achten Spieltag mit 4:0 gegen die Werkself durch, Leroy Sané, Jamal Musiala, Sadio Mané und Thomas Müller schossen die Tore.