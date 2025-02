Ein Abgang, der tief blicken lässt

Jamie Gittens, der Senkrechtstarter der BVB-Saison, befindet sich in einer Formdelle, die sich auch gegen Lissabon bemerkbar macht. Niko Kovac nimmt ihn frühzeitig runter - aber auch demonstrativ in Schutz.

Jamie Gittens war am Mittwochabend in zweifacher Hinsicht der Erste. Bereits zur Halbzeit des Playoff-Rückspiels gegen Sporting Lissabon (0:0) nahm Niko Kovac den ersten Wechsel vor und nahm seinen Youngster vom Feld.

Um 20:45 Uhr stieg der 20-Jährige bereits in die Shuttles, die nach Heimspielen des BVB direkt im Stadioninnenraum für die Profis zur Verfügung stehen. Wenige Minuten nach seinem Blitz-Abschied kam BVB-Torhüter Gregor Kobel gerade erst in die Mixed Zone - in kurzer, dreckiger Hose, gehüllt in eine dicke Stadionjacke, die er sich noch über den nackten Oberkörper warf.