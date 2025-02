Eberl zu möglichem "Finale dahoam": "Schwebt über uns allen"

SID 11.02.2025 • 16:48 Uhr Der FC Bayern will in der Champions League unbedingt das Finale im eigenen Stadion erreichen. Um den Traum am Leben zu halten, muss der Rekordmeister jedoch bei Celtic Glasgow bestehen.

Der Traum von einem erneuten „Finale dahoam“ ist bei Fußball-Rekordmeister Bayern München vor den Play-offs in der Champions League allgegenwärtiger denn je. „Es ist natürlich außergewöhnlich, wenn das Finale in deinem Heimstadion ist. Natürlich schwebt das über uns allen“, sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem Hinspiel in der Zwischenrunde bei Celtic Glasgow am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN).

"Man sollte das aber nicht zu sehr in den Vordergrund rücken", mahnte Eberl. Das Hinspiel in Glasgow sei "der nächste Schritt" auf dem möglichen Weg bis zum Finale der Königsklasse am 31. Mai in der Münchner Allianz Arena, dem zweiten nach 2012. Entscheidend sei, so der 51-Jährige, "dass wir die Play-offs so gestalten, dass wir durchkommen".