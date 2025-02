Favorit in der Champions League? "Bayern München"

„Bayern München“ antwortete er lachend auf die Frage der Marca . „Ich denke, dass es für Bayern etwas ganz Besonderes wäre, das Finale in München zu erreichen“, so der 46-Jährige, der insgesamt neun Jahre für den Rekordmeister spielte.

Am 31. Mai findet das Finale in der Münchener Allianz Arena statt. Bei Pizarro werden Erinnerungen an das „Finale Dahoam“ 2012 wach, das er selbst miterlebte – allerdings nicht als Spieler.

Pizarro: „Die Trauer war sehr groß“

Und: Pizarro war selbst dabei, hat „die Stadt am Tag davor und am Tag danach gesehen, und es war tragisch“. „Die Trauer war sehr groß“, berichtete der Peruaner.

Um Pizarros Hoffnungen zu erfüllen, müssen die Bayern zunächst Celtic Glasgow besiegen. Am 12. Februar findet das Hinspiel in Glasgow statt, ehe das Rückspiel am 18. Februar in der Allianz Arena steigt.