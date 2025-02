Matthäus glaubt an Bayern-Aus in der Champions League

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus glaubt in der Champions League nicht an ein „Finale dahoam“ für seinen Ex-Klub Bayern München. Der Bundesliga-Spitzenreiter , davon ist Matthäus überzeugt, wird im deutschen Duell im Achtelfinale gegen Meister Bayern Leverkusen ausscheiden.

„Die Dominanz, die Leichtigkeit, Spielfreude, Schnelligkeit und auch die Kraft, die der FC Bayern bis zum Spätherbst 2024 hatte, sind nicht mehr da“, sagte Matthäus in der Bild am Sonntag .

Matthäus tippt auf Bayer-Erfolg gegen Bayern

Am 5. März empfangen die Bayern den Rivalen zum Hinspiel, am 11. März geht es dann in Leverkusen um den Einzug ins Viertelfinale. Borussia Dortmund spielt als dritter deutscher Vertreter im Achtelfinale am 4. und 12. März gegen OSC Lille.