Kehl: "Brauchen unbedingt mal wieder ein Erfolgserlebnis"

Bei Sporting Lissabon will sich der BVB eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel in der kommenden Woche schaffen.

Bei Sporting Lissabon will sich der BVB eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel in der kommenden Woche schaffen.

Borussia Dortmund legt in seinem richtungweisenden Play-off-Hinspiel in der Champions League bei Sporting Lissabon den Fokus auf die Defensive.

„Wir werden alles versuchen, kompakt zu stehen und immer wieder umschalten zu können“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl vor dem Abflug am Montag: „Da wird es Räume geben, und am Ende brauchen wir unbedingt mal wieder ein Erfolgserlebnis.“

Einer davon ist Stürmer Viktor Gyökeres, der bei vielen Topteams in Europa auf dem Zettel steht. Kehl betonte, man müsse dem Schweden vielleicht die Freude am Spiel nehmen. Der BVB gehe das Duell am Dienstag (21.00 Uhr) mit „einer Menge Vorfreude, Optimismus, aber auch mit der klaren Fokussierung, ein gutes Ergebnis holen zu wollen“ an.