Kompany mit Update zu Palhinha: Bayerns Sorgenkind wieder fit?

Personell kann Bayern-Trainer Vincent Kompany in der Champions League gegen Celtic Glasgow nahezu aus dem Vollen schöpfen. Bei Sorgenkind Joao Palhinha verkündet Kompany Neuigkeiten.

Mittelfeldstar Joao Palhinha ist beim FC Bayern zuletzt vom Pech verfolgt gewesen. Im Playoff-Rückspiel in der Champions League gegen Celtic Glasgow ( Dienstag, 21 Uhr im LIVETICKER ) könnte der Portugiese aber wieder zum Kader zählen.

Nach überstandener Grippe absolvierte der 29-Jährige am Montag das Abschlusstraining der Bayern an der Säbener Straße.

FC Bayern: Palhinha kämpft mit Rückschlägen

Palhinha hatte in dieser Saison immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen. Anfang November erlitt der portugiesische Nationalspieler einen Muskelbündelriss. Erst Ende Januar feierte er beim 2:1-Sieg in der Bundesliga in Freiburg mit einem Kurzeinsatz sein Comeback.