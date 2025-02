Kompany warnt vor Celtic und dem "Paradise": "Eine Festung"

Der Bayern-Trainer hat aber auch volles Vertrauen in seine Mannschaft.

Trainer Vincent Kompany vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München hat seine Spieler noch einmal eindringlich vor dem kommenden Gegner Celtic Glasgow gewarnt. "Sie sind eine Mannschaft, die es gewohnt ist, zu gewinnen. Dieses Selbstvertrauen nimmst du mit, auch in den großen Spielen", sagte Kompany vor dem Play-off-Hinspiel in der Champions League bei Celtic am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN).