Bald nur noch Teilzeit-Torwart? Neuer erwähnt "Absprache"

Mit Jonas Urbig hat der FC Bayern im Winter einen hochtalentierten Torwart verpflichtet. Aber wie steht es in Zukunft um die Einsatzchancen des Youngsters ? Auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Gastspiel bei Celtic Glasgow überraschte Manuel Neuer - die Nummer eins beim deutschen Rekordmeister - mit seinen Aussagen.

„Wenn er diese Saison schon bei Bayern gespielt hätte, dann hätte er auch schon ein paar Spiele bekommen”, sagte Neuer eingangs und spielte damit auf die fünf Pflichtspiele an, die er bereits verletzungsbedingt (Oberschenkelprobleme und Rippenbruch) verpasst hatte.

Neuer fehlt gesperrt

Hinzu kommt, dass Neuer in der nächsten Spielzeit nach seiner Roten Karte bei der bitteren Pokalpleite gegen Bayer Leverkusen noch für zwei weitere Spiele im DFB-Pokal gesperrt ist. „Ich gehe mal davon aus, dass es in der nächsten Saison mindestens zwei sind“, antwortete Neuer augenzwinkernd in Anbetracht der Einsatzchancen von Urbig und verwies dabei auf seine Sperre.