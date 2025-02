Kovac lobt die "fantastische" Entwicklung bei Gyökeres

Kapitän Emre Can hofft derweil, dass das Team in seinem Lieblingswettbewerb stärkere Leistungen als zuletzt in der Liga abruft. "Die Champions League ist etwas anderes", sagte Can und erinnerte an die Vorsaison, in der der BVB erst im Finale an Real Madrid gescheitert war: "Wir hatten eine schöne Reise letztes Jahr, das können Anhaltspunkte sein. Ich will nicht von Finale reden, aber wir können erfolgreich sein - und auch Sporting schlagen."