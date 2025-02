Kuriose Kompany-Szene sorgt für Lacher

Nur mit ganz viel Mühe konnte der FC Bayern am Dienstagabend in der Allianz Arena das Ticket für das Champions-League-Achtelfinale lösen. Dabei gaben nicht nur die Spieler in der Schlussphase auf dem Platz alles, um den 0:1-Rückstand aus der 63. Minute zu egalisieren. Auch Vincent Kompany zeigte vollen Einsatz.