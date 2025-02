Lothar Matthäus: Leverkusen hat Bayern "die Augen geöffnet"

„Leverkusen hat Bayern beherrscht und gezeigt, wie man ihnen wehtun kann. Bayern wurden die Augen geöffnet und Kompany muss nun Lösungen finden. So wie am Samstag dürfen sie nicht noch einmal auftreten, sie müssen sich wehren“, konstatierte er in seiner Sky -Kolumne.

Matthäus: „Kein Spieler hatte Normalform“

„Nach dem 0:3 in der Champions League in Rotterdam hat Joshua Kimmich gesagt: ‚„Wir sind kein Spitzenteam in Europa, weil wir unsere Chancen nicht verwerten.' Ich fand ihren Auftritt in Leverkusen wesentlich schlechter als den in Rotterdam“, so Matthäus.