ManCity meldet Marmoush für die Champions League

Englands Fußball-Meister Manchester City hat Neuzugang Omar Marmoush für die Champions League nachnominiert. Das teilten die Skyblues am Freitag mit. Demnach gehört der Ägypter, der in der Wintertransferperiode von Eintracht Frankfurt kam, zum Kader von Teammanager Pep Guardiola für die anstehenden Duelle mit Real Madrid in der Königsklasse.

City trifft in den Play-offs auf Titelverteidiger Real Madrid. Das Hinspiel findet am kommenden Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) in Manchester statt, das zweite Duell am Mittwoch der darauffolgenden Woche in Madrid.