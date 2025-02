Medien: Darum ist Bayerns Heim-Trikot in der Champions League verboten

Der FC Bayern läuft in der Champions League nicht in Rot auf. Dahinter steckt die UEFA.

Die roten Trikots beim FC Bayern haben eine lange Tradition. Doch in der Champions League gibt es sie in dieser Saison nicht zu sehen. Das wird auch in den beiden Playoff-Spielen gegen Celtic Glasgow nicht anders sein.

Darum darf der FC Bayern nicht in Rot spielen

Am Mittwoch treten die Bayern in den Playoffs zunächst auswärts bei Celtic Glasgow an. Das Rückspiel in der Allianz Arena findet eine Woche später am Dienstag statt.