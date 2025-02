Neuer-Ersatz: "Man müsste die Bayern fragen, was das Problem war"

SPORT1 18.02.2025 • 15:15 Uhr Vor dem Playoff-Duell in der Königsklasse verrät Celtic-Keeper Kasper Schmeichel Überraschendes. Demnach stand er einst kurz davor, als Neuer-Ersatz nach München zu wechseln.

Im Dezember 2022 hatte sich Bayern-Keeper Manuel Neuer bei einem Skiunfall das Bein gebrochen. Die Münchner mussten sich in der Folge auf die Suche nach einem neuen Torwart begeben. Zwar entschieden sich die Verantwortlichen beim Rekordmeister am Ende für Yann Sommer - es wäre aber beinahe anders gekommen.

{ "placeholderType": "MREC" }

So stand Kasper Schmeichel, aktuell Schlussmann bei Celtic Glasgow und am Dienstagabend Gegner der Münchner im Playoff-Rückspiel der Champions League (ab 21 Uhr im LIVETICKER), vor einem Wechsel an die Säbener Straße.

„Ja, das stimmt, es gab Gespräche über einen Wechsel. Im Grunde genommen war alles schon so gut wie ausgemacht und ist dann in letzter Sekunde geplatzt. Man müsste die Bayern fragen, was das Problem war“, sagte der 38-Jährige am Montag.

Warum es am Ende doch nicht geklappt hat, weiß Schmeichel gar nicht genau: „Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was passiert ist, aber ich war sozusagen auf dem Weg zum Flughafen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Schmeichel-Wechsel zum FC Bayern geplatzt

Der Sohn von Torwart-Legende Peter Schmeichel stand seinerzeit noch bei der OGC Nizza unter Vertrag und hätte sich den Bayern liebend gerne angeschlossen.

„Es wäre ein Traum gewesen, für einen Verein wie diesen zu spielen, aber es hat nicht geklappt. (...) Ich sagte: Schick den Vertrag! Ich muss nicht einmal wissen, was genau drinsteht. Ich unterschreibe ihn trotzdem“, sagte der Däne.

Der Nationalspieler hätte auch genau gewusst, welche Rolle er in München bekleiden soll: „Ich habe mit den Verantwortlichen gesprochen und wusste, was meine Rolle sein würde. Ich sollte den Platz warm halten, bis Manuel zurückkam. Und das war mehr als in Ordnung für mich.“