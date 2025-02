Trotz Haaland-Doppelpack: Real siegt in Manchester

Die beiden Ausnahmeklubs waren schon in den vergangenen drei Champions-League-Spielzeiten in der K.o.-Runde aufeinandergetroffen. „So langsam sieht es aus wie ein Derby“, hatte City-Teammanager Pep Guardiola gesagt. Die jeweiligen Sieger der Duelle - zwei davon im Halbfinale, eines im Viertelfinale - sicherten sich den Titel. Die kriselnden Cityzens hatten die erstmalig ausgetragene Ligaphase nur auf Rang 22 beendet, Real war ebenfalls hinter den Erwartungen zurückgeblieben und wurde Elfter.

In einer temporeichen Partie traf Haaland auf Vorlage von Josko Gvardiol zur Führung für City, es war der erste Treffer des Norwegers gegen Real. FIFA-Weltfußballer Vinicius Junior scheiterte wenig später mit einem Abschluss aus 13 Metern am Pfosten (25.), Manchesters Innenverteidiger Manuel Akanji setzte einen Kopfball auf die Latte (37.). Auch Haaland (46.) traf mit einem Linksschuss die Latte. Real stemmte sich in der Folge gegen die Niederlage, Mbappé belohnte die Mühen der Königlichen. Haaland traf vom Punkt nach einem Foul an Phil Foden, doch Brahim Diaz und Bellingham hatten das letzte Wort.