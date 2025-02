Überragender Mbappe: Real schaltet ManCity aus

Ausgelost werden die Duelle am Freitag (12.00 Uhr) in der UEFA-Zentrale in Nyon. Neben Real ist dort auch Paris Saint-Germain vertreten. Der französische Meister entschied auch den zweiten Vergleich des Duells mit Stade Brest für sich, dem 3:0 im Hinspiel ließ Paris ein 7:0 (2:0) folgen. Es war für PSG der bislang höchste Sieg in der Königsklasse.