"Unser schlechtestes Jahr": Guardiola erkennt Ende einer Ära

SID 20.02.2025 • 07:13 Uhr Der spanische Starcoach schied mit Manchester City nach der Niederlage in Madrid ungewohnt früh aus der Champions League aus.

Lange brauchte Pep Guardiola nicht, um am späten Mittwochabend im Fußballtempel Santiago Bernabeu zu erkennen, dass hier soeben etwas zu Ende gegangen war. "Nichts währt ewig", sagte der Star-Coach von Manchester City nach der 1:3-Niederlage bei Real Madrid und dem damit verbundenen Ausscheiden in den Playoffs der Champions League, "wir haben einige Spieler in der Gruppe, die eine Ära geprägt haben".

{ "placeholderType": "MREC" }

Dem Spanier blieb wenig anderes übrig, als an vergangene Hochzeiten zu erinnern; die Gegenwart bei City nämlich war in Madrid einmal mehr düster. "Wir hatten ein schlechtes Jahr in dem Wettbewerb", musste Guardiola beim spanischen TV-Sender Movistar einräumen, nachdem seinem Team zum dritten Mal in vier Jahren das Aus gegen Real ereilt hatte. "Wenn du 22. wirst, passiert das, weil du nicht gut warst. Es war unser schlechtestes Jahr."

Guardiola erinnerte damit daran, dass sein Team in der Königsklassen-Ligaphase die Playoffs erst am letzten Spieltag gesichert hatte. Gegen Real Madrid war eine Woche nach der 2:3-Hinspielniederlage nun Endstation, dem Dreifach-Torschützen Kylian Mbappe hatten die Citizens nichts entgegenzusetzen. "Das bessere Team hat gewonnen", musste Guardiola unumwunden anerkennen.