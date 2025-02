"Wut und Frustration": ManCity vor dem Aus

Im Rückspiel in der spanischen Hauptstadt am 19. Februar (21.00 Uhr/DAZN) müssen die Cityzens nun einen Rückstand drehen, um die verkorkste Saison noch irgendwie retten zu können. In der Premier League ist die Titelverteidigung angesichts von 15 Punkten Rückstand auf Tabellenführer FC Liverpool bereits in weiter Ferne - und in der Königsklasse droht das Verpassen des Achtelfinals, nachdem Guardiolas Team sich bereits mit Mühe und Not in die Play-offs gerettet hatte.