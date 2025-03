Arsenal und Aston Villa folgen Dortmund ins Viertelfinale

Nach Borussia Dortmund stehen zwei weitere Viertelfinal-Teilnehmer fest: Der FC Arsenal und Aston Villa halten die Fahne der Premier League in der Königsklasse hoch.

Der FC Arsenal hat nach dem klaren Hinspielsieg nichts mehr anbrennen lassen, auch Aston Villa bleibt in Europa auf der Erfolgswelle: Die beiden englischen Klubs sind Borussia Dortmund am Mittwoch ins Viertelfinale der Champions League gefolgt - während Titelverteidiger Real Madrid im Stadtderby bei Atlético in der Verlängerung zittern muss.