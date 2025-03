"Bayern gnadenlos - eine Machtdemonstration!” Pressestimmen zum deutschen CL-Duell

Die Pressestimmen zum Sieg der Bayern gegen Bayer:

FAZ : „Der tiefe Sturz aus allen Träumen: In der Champions League erlebt Bayer Leverkusen gegen Bayern München trotz aller Bemühungen die Chancenlosigkeit des Emporkömmlings gegen den Etablierten.“

WELT : „Nach dem souveränen Sieg im Hinspiel wird das Rückspiel zur Machtdemonstration. Wieder einmal überragt Harry Kane bei den gnadenlosen Bayern. Ohne ihren am Sprunggelenk verletzten Topstar Wirtz fehlte Leverkusen der Fixpunkt im Spiel, um früh den Grundstein für eine Aufholjagd zu legen.“

kicker : „Kane zieht Leverkusen den Stecker: Bayerns Traum vom Finale dahoam lebt weiter! Der FC Bayern München hat auch das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale bei Bayer 04 Leverkusen gewonnen und steht verdientermaßen in der Runde der letzten Acht. Vom Double-Sieger kam über zwei Partien hinweg zu wenig.“

Internationale Pressestimmen:

Blick : „Das war klar, eindeutig und diskussionslos: Bayern München schlägt Leverkusen auch auswärts, zieht mit einem Gesamtskore von 5:0 in die Champions-League-Viertelfinals ein.“

Kronen Zeitung: „Die Bayern, in der Bundesliga als überlegener Tabellenführer auf bestem Weg zum Meistertitel, konnten auch in der Königsklasse den Status als Nummer 1 in Deutschland deutlich machen.“