"So eine Offensive wie Bayern hat vielleicht keine andere Mannschaft in Europa"

SPORT1 12.03.2025 • 16:59 Uhr Im Champions-League-Viertelfinale trifft der FC Bayern auf Inter Mailand. Ein ehemaliger Co-Trainer der Münchner sieht die Italiener leicht in der Favoritenrolle.

Massimo Morales arbeitete einst als Co-Trainer von Giovanni Trapattoni für den FC Bayern. Nach einem Jahr und einer wenig erfolgreichen Saison war im Sommer 1995 für beide Schluss. Der Italiener verfolgt den deutschen Rekordmeister bis heute - und erwartet im Champions-League-Viertelfinale gegen Inter Mailand ein Duell auf Augenhöhe,

{ "placeholderType": "MREC" }

„Inter ist eine sehr solide Mannschaft, sehr gereift unter Trainer Simone Inzaghi. Sie waren vor zwei Jahren im Finale, verloren knapp gegen Manchester City, sind italienischer Meister, aktuell Tabellenerster. Sie haben die beste Defensive in Europa“, zählt Morales in der neuen Ausgabe der SPORT1-Sendung SPOTLIGHT die Stärken der Mailänder auf.

Deshalb werde es „für Bayern sicherlich nicht leicht, es wird sehr knapp in zwei Spielen. Ich sehe Inter als leichten Favoriten aufgrund dieser Erfahrung und weil ich glaube, dass die Defensive der Bayern noch nicht stark genug ist gegen so eine reife und abgezockte Mannschaft.“ Morales, der mittlerweile für den italienischen Verband arbeitet, warnt jedoch vor einem Mannschaftsteil der Münchner: „So eine Offensive von Bayern hat vielleicht keine andere Mannschaft in Europa. Kane und Musiala sind zwei Weltstars, sie werden besonders beobachtet.“

Der FC Bayern sei in Italien „eine der Mannschaften, die man am meisten respektiert. Für uns Italiener ist es ein Mythos, für mich sowieso.“ Nach zwei Jahren als Jugendtrainer beim FC Bayern übernahm Morales 1994 gemeinsam mit Landsmann Trapattoni die Profi-Mannschaft.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Sehr schöne Erinnerungen“ an Bayern-Zeit

„Es war meine erste Erfahrung auf Profiebene, sehr schöne Erinnerungen. Ich habe sehr viel gelernt von Giovanni Trapattoni und möchte mich an dieser Stelle nochmal bedanken beim FC Bayern. Ich bin dort gewachsen. Die Philosophie des Vereins hat mich mein ganzes Leben geprägt.“

Auch wenn Morales‘ Erinnerungen an Bayern „sehr schön“ sind, verlief die Saison 1994/95 wenig erfolgreich. In der Bundesliga reichte es nur zu Platz sechs, im DFB-Pokal blamierte sich der FCB in der ersten Runde bei Regionalligist Vestenbergsgreuth. „Wir haben nicht viel erreicht, die Mannschaft war noch jung und ist gewachsen“, sagt Morales.