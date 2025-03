BVB-Stars zu müde? TV-Experte Kramer erkennt ein größeres Problem

Kramer lässt Adeyemis Erklärung nicht gelten

„Die Beine werden ja nur schwer, weil es so ein Hin und Her wird. In der ersten Halbzeit wurden Lille die Beine schwer“, sagte der frühere Mittelfeldspieler - und zeigte Mängel auf, die über das Thema Müdigkeit hinausgingen: „Sie haben es verpasst, in deren Hälfte zu kommen, das Spiel hat sich nur in der Hälfte von Borussia Dortmund abgespielt. Da muss es einen Plan geben, in deren Hälfte zu kommen, zur Not mal einen Ball wegschießen.“