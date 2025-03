Champions League: Elfer-Drama! Topfavorit Liverpool fliegt raus und hadert

SPORT1 12.03.2025 • 01:02 Uhr Der FC Liverpool muss seine Träume in der Champions League begraben. In einem dramatischen Elfmeterschießen wird Paris-Keeper Donnarumma zum Helden.

Schock für den Topfavoriten! Der FC Liverpool ist im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden. Nach einem 1:0-Auswärtssieg im Hinspiel verloren die Reds zu Hause gegen Paris Saint-Germain mit 1:4 (0:1) im Elfmeterschießen.

Ausgerechnet 85-Millionen-Mann Darwin Nunez und Eigengewächs Curtis Jones scheiterten vom Punkt am überragenden Gianluigi Donnarumma, während von Paris alle Schützen trafen. Reds-Superstar Mo Salah war während und nach dem Elfer-Showdown den Tränen nahe.

Champions League: Liverpool hadert nach K.o.

Liverpool hatte in der Ligaphase sieben Siege in acht Partien eingefahren und belegte von den 36 Teams den ersten Rang. Unter anderem fertigten die Reds auch Bayer Leverkusen mit 4:0 ab. Weil Liverpool auch in der Premier League souverän die Tabelle anführt, galt das Team von Coach Arne Slot als großer Favorit für viele Experten.

„Es fühlt sich unfair an, schon auszuscheiden. Man steht an der Tabellenspitze und trifft dann auf eine so gute Mannschaft wie PSG. Aber das ist auch das Schöne am Fußball. Jeder auf der Welt hat dieses Spiel genossen“, haderte Coach Arne Slot bei Prime Video Sport. Der Niederländer fügte an: „Es war das beste Fußballspiel, an dem ich je beteiligt war. Unglaubliche Leistung, vor allem im Vergleich zur letzten Woche.“

Auch Linksverteidiger Andy Robertson haderte mit dem Los: „Wir sind Erster der Gruppenphase und haben den schwersten Gegner der gesamten Champions League. Wenn sie auf diesem Niveau spielen, sollten sie es in diesem Wettbewerb weit bringen.“

Kapitän Virgil van Dijk trauerte: „Wir haben von der ersten Sekunde an und dann in der Verlängerung, wenn die Müdigkeit auf beiden Seiten einsetzt, ein sehr gutes Spiel gezeigt. Wir können noch viele Jahre über dieses Spiel reden, aber wir sind aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Das ist die Realität.“

Dembélé ist früh zur Stelle

Für die Engländer ist das Aus gleich doppelt bitter. Denn Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold verletzte sich wohl schwer am Knie. Er hatte sich bei einer Grätsche an der Seitenlinie das Knie verdreht, zog sich direkt das Trikot über das Gesicht und blieb liegen. Daraufhin musste Alexander-Arnold ausgewechselt werden (73.).

Nach der Heimniederlage - trotz überragender Leistung im Hinspiel - zeigte Paris auch im zweiten Vergleich seine Qualität. Ousmane Dembélé nutzte in der 12. Minute den ersten Fehler der Hausherren direkt aus. Nach einer flachen Hereingabe hatte Reds-Verteidiger Ibrahima Konaté versucht, zu klären. Doch er traf den Ball nicht richtig und dieser trudelte in Richtung Torlinie. Dembélé schob schließlich ins leere Tor.

In einem hochklassigen und rasanten Spiel hatten die Franzosen auch das nötige Glück auf ihrer Seite. Gleich zwei Mal war Keeper Donnarumma bereits geschlagen, beide Male retteten seine Kollegen auf der Linie. Bereits nach vier Minuten war Nuno Mendes beim Schuss von Mo Salah zur Stelle, später bereinigte Khvicha Kvaratskhelia den Versuch von Salah in höchster Not (62.).

In der zweiten Hälfte nahm der Druck der Gastgeber immer mehr zu, doch ein überragender Donnarumma war mit zahlreichen Paraden zur Stelle. Doch Paris beschränkte sich keinesfalls nur auf die Verteidigung und setzte durch Dembélé, Kvaratskhelia und Bradley Barcola immer wieder Nadelstiche. Mit dem Tempo des Trios hatte Liverpools Defensive immer wieder Probleme.

Vor der Verlängerung sorgten dann die Fans für Gänsehaut als sie die legendäre Hymne „You‘ll never walk alone“ lautstark anstimmten und damit die zusätzlichen 30 Minuten einläuteten. Paris wurde wieder stärker und war durch Dembélé dem 2:0 ganz nah. Doch Alisson lenkte den Schlenzer um den Pfosten (108.).

Schließlich wurde die Entscheidung im Elfmeterschießen getroffen. Bei Paris verwandelten Vitinha, Goncalo Ramos, Dembélé und der ehemalige Bayern-Flirt Desire Doué souverän.