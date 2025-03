Champions League: Flick-Star sieht glatt Rot! FC Barcelona früh in Unterzahl

Der FC Barcelona muss in Lissabon in Unterzahl auskommen. Innenverteidiger Pau Cubarsi muss wegen einer Notbremse mit Rot vom Platz.

Bitterer Rückschlag für den FC Barcelona: Die Mannschaft von Hansi Flick muss im Achtelfinal-Hinspiel gegen Benfica Lissabon in der Champions League knapp 70 Minuten lang in Unterzahl auskommen (Benfica vs. Barcelona im LIVETICKER).