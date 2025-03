Champions League LIVE: BVB - Lille heute im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 04.03.2025 • 17:42 Uhr Der BVB empfängt heute den OSC Lille. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Signal Iduna Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Abend trifft Borussia Dortmund in der Champions League im Signal Iduna Park auf den OSC Lille (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Das Hinspiel im Achtelfinale ist erst das dritte Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften in einem europäischen Wettbewerb.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die letzte Begegnung liegt bereits über zwei Jahrzehnte zurück, als sich die Teams im Achtelfinale des UEFA-Pokals 2001/02 gegenüberstanden. Damals endeten beide Spiele unentschieden und Dortmund setzte sich aufgrund der Auswärtstorregel durch. Die heutige Partie verspricht, ein spannendes Kapitel in der Geschichte dieser seltenen Begegnung zu werden.

So verfolgen Sie BVB - Lille LIVE in der Champions League im TV, Livestream & Ticker

TV : -

: - Livestream : Amazon Prime

: Amazon Prime Liveticker: SPORT1

Ein besonderer Blick richtet sich auf Lilles jungen Torhüter Lucas Chevalier, der in dieser Champions-League-Saison beeindruckende Leistungen gezeigt hat. Mit nur 23 Jahren hat er bereits die drittmeisten Tore verhindert, gemessen an der Qualität der gegnerischen Schüsse aufs Tor. Chevalier hat zehn Gegentreffer bei einem xG-Wert von 13,8 zugelassen, was seine herausragenden Fähigkeiten unterstreicht. Seine Leistung könnte entscheidend sein, um Lilles Chancen im Signal Iduna Park zu wahren.

Dortmunds Heimstärke und französische Duelle

Borussia Dortmund kann auf eine beeindruckende Heimserie in der Champions League zurückblicken. In den letzten 16 Heimspielen in diesem Wettbewerb mussten sie nur eine Niederlage hinnehmen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Besonders in der K.o.-Phase sind die Dortmunder im eigenen Stadion eine Macht, wie die ungeschlagene Serie in den letzten fünf Heimspielen zeigt. Gegen französische Teams hatte Dortmund in der Vergangenheit jedoch gemischte Ergebnisse, konnte aber in der letzten Saison PSG im Halbfinale besiegen. Diese Erfahrung könnte ihnen heute zugutekommen.

Offensive Stärken: Brandt und David

In der Offensive stehen zwei Spieler im Mittelpunkt: Julian Brandt von Borussia Dortmund und Jonathan David von Lille. Brandt hat in dieser Champions-League-Saison bereits fünf Tore vorbereitet und könnte heute einen neuen Rekord für Dortmund aufstellen.

Auf der anderen Seite hat Jonathan David in acht Einsätzen sechs Tore erzielt. Er steht kurz davor, Lilles bester Torschütze in einem großen europäischen Wettbewerb zu werden. Beide Spieler könnten mit ihren kreativen und torgefährlichen Aktionen den Unterschied machen.

BVB gegen Lille: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Dortmund : Kobel - Ryerson, Can, Schlotterbeck, Bensebaini - Sabitzer, Groß - Adeyemi, Brandt, Gittens - Guirassy

: Kobel - Ryerson, Can, Schlotterbeck, Bensebaini - Sabitzer, Groß - Adeyemi, Brandt, Gittens - Guirassy Lille: Chevalier - Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson - André, Bouaddi - Mukau, Sahraoui, Haraldsson - David

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird Borussia Dortmund gegen OSC Lille heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird BVB gegen Lille im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Amazon Prime verfolgt werden.

Champions League: Borussia Dortmund gegen OSC Lille im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Dortmund gegen OSC Lille im Liveticker bei SPORT1