Champions League LIVE: Leverkusen - FC Bayern im TV, Stream & Liveticker

Bayer 04 Leverkusen steht vor einer gewaltigen Herausforderung, wenn sie heute Abend in der BayArena auf den FC Bayern München treffen (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Nach der 0:3-Niederlage im Hinspiel könnte Leverkusen das fünfte Team in der Geschichte der Champions League werden, das trotz einer solch deutlichen Niederlage im Hinspiel weiterkommt.

Champions League: So verfolgen Sie Leverkusen - FC Bayern heute LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Liveticker: SPORT1

Trainer Xabi Alonso, der in seinen 33 Spielen als Trainer in europäischen Wettbewerben noch nie zwei Niederlagen in Folge hinnehmen musste, wird alles daran setzen, die Serie von ungeschlagenen Heimspielen gegen Bayern München fortzusetzen. Seit seiner Ankunft hat Leverkusen zwei der drei Pflicht-Heimspiele gegen die Bayern gewonnen und einmal unentschieden gespielt.

Wird Bayer 04 Leverkusen gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird B04 gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Amazon Prime Video verfolgt werden.

CL: Die voraussichtlichen Aufstellungen bei Bayer vs. Bayern

Leverkusen : Kovar - Arthur, Tah, Hermoso, Hincapie - Xhaka, Palacios - Adli, Grimaldo - Frimpong, Tella

: Kovar - Arthur, Tah, Hermoso, Hincapie - Xhaka, Palacios - Adli, Grimaldo - Frimpong, Tella Bayern: Urbig - Laimer, Upamecano, Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - Olise, Musiala, Coman - Kane

Harry Kane auf Rekordjagd

Bayern Münchens Stürmer Harry Kane steht vor der Möglichkeit, einen persönlichen Meilenstein zu erreichen. Mit neun Toren in zehn Einsätzen in der UEFA Champions League könnte Kane der erste englische Spieler werden, der in einer Saison des Landesmeister-Pokals bzw. der Champions League zehn Tore erzielt. Seine Torjägerqualitäten werden für Bayern München entscheidend sein, um sich zum 35. Mal für das Viertelfinale des Europapokals der Landesmeister bzw. der Champions League zu qualifizieren. Kane wird bestrebt sein, seine beeindruckende Form fortzusetzen und seine Mannschaft zum Erfolg zu führen.

FC Bayern: Auswärtsbilanz gibt Hoffnung

Trotz des komfortablen Vorsprungs aus dem Hinspiel gibt es für Bayer Leverkusen Hoffnung, da Bayern München in dieser Champions-League-Saison bereits zwei Auswärtsspiele mit drei Toren Differenz verloren hat. Die Niederlagen gegen Barcelona und Feyenoord zeigen, dass die Bayern anfällig sind, wenn sie nicht in Bestform spielen. Leverkusen, das keines seiner letzten 13 Europapokal-Heimspiele verloren hat, wird versuchen, diese Schwäche auszunutzen und ein weiteres Kapitel in ihrer beeindruckenden Heimspielserie unter Xabi Alonso hinzuzufügen. Die BayArena könnte sich als entscheidender Faktor erweisen, wenn Leverkusen den Rückstand aufholen will.

Champions League: Bayer 04 Leverkusen gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Bayer 04 Leverkusen gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1