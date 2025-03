Champions League heute: Real Madrid - Atlético LIVE im TV, Stream & Liveticker - So ersetzt Real Bellingham

SPORT1 04.03.2025 • 19:20 Uhr Real Madrid empfängt heute Atlético Madrid. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Santiago Bernabéu. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Dienstagabend kommt es im Santiago Bernabéu zu einem der prestigeträchtigsten Duelle im europäischen Vereinsfußball: Real Madrid empfängt Atlético Madrid im Rahmen der Champions League (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Da Jude Bellingham wegen einer Gelbsperre erneut nicht spielen darf, muss Trainer Carlo Ancelotti etwas umbauen. Für den Engländer läuft - wie schon bei der Liga-Niederlage bei Betis Sevilla (1:2) - Brahim Díaz auf. Für Luka Modric steht derweil Eduardo Camavinga in der Startelf.

Die Königlichen schweben indes in großer Gelb-Gefahr. Gleich fünf Spieler drohen bei einer weiteren Verwarnung für das Rückspiel gesperrt zu werden. Dazu zählen Antonio Rüdiger, Aurélien Tchouaméni, Camavinga, Modric sowie Endrick. Dazu ist auch Trainer Ancelotti vorbelastet.

Dieses Aufeinandertreffen ist das zehnte Mal, dass sich die beiden spanischen Giganten im Europapokal der Landesmeister oder der Champions League gegenüberstehen.

Damit ist es das geteilt häufigste Duell zwischen zwei Mannschaften aus demselben Land, gemeinsam mit Chelsea gegen Liverpool. In der Vergangenheit hatte Real Madrid in den K.o.-Runden stets die Oberhand, doch Atlético konnte in den letzten beiden europäischen Begegnungen gegen den Stadtrivalen siegen.

Champions League: So verfolgen Sie Real Madrid - Atlético heute LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Ein Spieler, der im heutigen Spiel eine entscheidende Rolle spielen könnte, ist Rodrigo De Paul. Der argentinische Mittelfeldspieler hat in dieser Champions-League-Saison beeindruckende Statistiken vorzuweisen. Mit 374 Pässen, 65 linienbrechenden Pässen und 63 vertikalen Ballführungen über mindestens fünf Meter ist er der Dreh- und Angelpunkt im Spiel von Atlético Madrid. Nur Joshua Kimmich hat in dieser Saison mehr Pässe gespielt, die die gegnerische Verteidigung durchbrochen haben. Trainer Diego Simeone wird hoffen, dass De Paul seine Form beibehält und das Spiel im Mittelfeld kontrolliert.

Real-Offensivkraft: Mbappé und Vinícius Júnior

Auf der anderen Seite des Spielfelds wird Real Madrid auf die Offensivstärke von Kylian Mbappé und Vinícius Júnior setzen. Mbappé war in 32 K.o.-Spielen der Champions League an 27 Toren direkt beteiligt und erzielte im letzten K.o.-Spiel gegen Manchester City einen Dreierpack. Vinícius Júnior hat in dieser Saison bereits sieben Tore und zwei Vorlagen in der Champions League erzielt und könnte zum vierten Mal in Folge zehn Scorerpunkte in einer CL-Saison erreichen. Diese beiden Spieler sind entscheidend für die Offensive von Carlo Ancelottis Team und könnten den Unterschied im heutigen Spiel ausmachen.

Atléticos Auswärtsform in der K.o.-Runde

Atlético Madrid steht vor der Herausforderung, seine Auswärtsform in der K.o.-Runde der Champions League zu verbessern. Die Mannschaft von Diego Simeone hat ihre letzten drei Auswärtsspiele in der K.o.-Runde verloren, darunter eine 0:1-Niederlage gegen Manchester City und eine 2:4-Niederlage gegen Borussia Dortmund. Diese Serie ist die längste Auswärtsniederlagen-Serie in der K.o.-Runde des Europapokals der Landesmeister/der Champions League seit 1959 bis 1971. Atlético wird alles daransetzen, diese Serie zu durchbrechen und im Santiago Bernabéu ein positives Ergebnis zu erzielen. Schiedsrichter der Partie ist der erfahrene Clément Turpin, der für einen fairen und spannenden Spielverlauf sorgen wird.

Wird Real Madrid gegen Atlético Madrid heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird Real gegen Atleti im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Champions League: Real Madrid gegen Atlético Madrid im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Real Madrid gegen Atlético Madrid im Liveticker bei SPORT1