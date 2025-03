Champions League: Kaderdebüt für BVB-Youngster

U19-Kapitän im BVB-Kader

Der 19-jährige Lisewski ist Kapitän der Dortmunder U19 und spielte bereits in der UEFA Youth League und dem DFB-Pokal der Junioren. Zudem kommt der Pole auf zwei Einsätze für die U19-Auswahl seines Landes.

Am Mittwoch trifft Dortmund im Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse in Frankreich auf Lille. Nach dem 1:1 in der vergangenen Woche steht der BVB vor keiner leichten Aufgabe.