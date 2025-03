Champions League LIVE: Lille - BVB heute im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 12.03.2025 • 15:45 Uhr Der BVB gastiert heute im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei OSC Lille. Der Anstoß ist um 18.45 Uhr. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Sieg oder Saisonende - am sportlichen Nullpunkt kämpft Borussia Dortmund gegen einen traurigen Champions-League-Abschied für lange Zeit. Doch nicht nur das: Mit einem Achtelfinal-Aus beim OSC Lille am Mittwoch (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) wären sämtliche Wettbewerbe einer missratenen BVB-Saison quasi gelaufen. Es droht ein Dahindümpeln in der Bedeutungslosigkeit bis Mitte Mai.

„Es ist ein Finale“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl am Flughafen vor dem „Hüpfer“ an die französisch-belgische Grenze. „Es geht darum, dagegenzuhalten, sich zu wehren, sich zu zerreißen. Für Borussia Dortmund.“ Die Mannschaft müsse „besser sein, aber vor allem muss sie sich wehren“.

BVB in der Krise - Champions League als Chance

Lars Ricken macht Druck. „Die ganze Mannschaft ist gefordert, in Lille (...) endlich Kampfgeist und unbändigen Siegeswillen zu zeigen“, forderte der Sport-Boss in der Bild-Zeitung unmissverständlich. „Und zwar nicht nur eine Halbzeit lang wie im Hinspiel, sondern bis der Schiedsrichter abpfeift.“ Ohne Ausreden: „Es liegt definitiv nicht am Trainer!“

Die Besinnung auf das Positive fällt schwer. Ja, das 1:1 vor einer Woche bietet alle Chancen auf ein Weiterkommen und ein großes Viertelfinal-Duell. Das ist doch eine Aussicht! „Unsere letzte Chance, den Turnaround zu schaffen“, sagt Nationalspieler Nico Schlotterbeck.

Lille gegen BVB - Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Lille : Chevalier - Meunier, Diakité, Alexsandro, Ismaily - André - Mukau, Bouaddi - Mbappé, David, Haraldsson

: Chevalier - Meunier, Diakité, Alexsandro, Ismaily - André - Mukau, Bouaddi - Mbappé, David, Haraldsson Dortmund: Kobel - Ryerson, Can, Schlotterbeck, Bensebaini - Sabitzer, Groß - Adeyemi, Beier, Duranville - Guirassy

