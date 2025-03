PSG-Coach klagt: „Es ist oft unfair“

2:27 hieß die Torschussbilanz in der einseitigen Begegnung im Pariser Prinzenpark am Ende, doch am überragenden Reds-Keeper Alisson Becker war für die Franzosen einfach kein Vorbeikommen. „Sie waren die viel bessere Mannschaft“, sagte Slot: „Besonders in der ersten Halbzeit hatten sie drei oder vier große, große, große Chancen. Es war fast ein Wunder, dass es noch 0:0 stand.“