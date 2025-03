FC Bayern: 10,12 Sekunden für die Ewigkeit - als Roy Makaay historisch traf

Roy Makaay schießt den FC Bayern 2007 nach wenigen Sekunden gegen Real Madrid in Führung. Es ist ein Moment für die Ewigkeit.

29 Tore hat Roy Makaay in seiner Karriere in der Champions League erzielt, drei davon einst in einem Spiel gegen den FC Bayern - und ein ganz besonderes für den deutschen Rekordmeister.