Die BVB-Achterbahn des Niko Kovac

Nico Kovac ist vor gut fünf Wochen in die Borussia-Dortmund -Achterbahn gestiegen, seitdem geht es auch für den neuen Trainer munter rauf und runter. Ein Überblick vor dem wegweisenden Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim OSC Lille (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) am Abend.

Am 4. Februar stellt sich Kovac offiziell in einer Pressekonferenz als neuer BVB-Trainer vor. Er redet von Arbeit, Arbeit, Arbeit - und er stellt den schwarzgelben Kalender auf den Tag null: „Was war, ist völlig egal. Was sein wird, das ist im Fußball und im Leben das Wichtigste.“