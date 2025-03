Kehl gibt BVB-Fans ein Versprechen

SPORT1 11.03.2025 • 18:17 Uhr Sebastian Kehl findet vor dem Abflug nach Lille deutliche Worte über die BVB-Krise. Der Sportdirektor gibt den Fans ein Versprechen.

Bei Borussia Dortmund wird der Druck immer größer. Nach dem 0:1 gegen Augsburg am vergangenen Samstag in der Bundesliga wäre ein Aus im Achtelfinale der Champions League gegen Lille am Mittwoch (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) nach dem 1:1 im Hinspiel der nächste große Nackenschlag. Die ohnehin angespannte Stimmung droht endgültig zu kippen bei einer weiteren Pleite.

Sportdirektor Sebastian Kehl machte seinen Stars deshalb kurz vor dem Abflug noch eine Ansage. „Wir müssen uns wehren. Das ist ein Finale für uns. Es geht darum, sich für Borussia Dortmund zu zerreißen. Wir brauchen einen klaren Kopf und ein heißes Herz“, forderte er.

Kehl verspricht BVB-Fans etwas

Die eigenen Fans hatten die Mannschaft nach der Pleite gegen Ausgburg weggeschickt und laut ausgepfiffen. Kehl will die Unterstützung der eigenen Anhänger ganz schnell wieder zurückgewinnen und machte am Flughafen auch ein Versprechen: „Es gilt, weiter hart zu arbeiten und das kann ich jedem Fan von Borussia Dortmund auch versprechen, das wir weiter hart arbeiten. Es geht keiner in ein Spiel, um schlecht zu spielen. Die Unsicherheit der Jungs spürt man.“

Kehl gab auch Einblicke, wie die vergangenen Wochen und Monate gemeinsam mit den weiteren Verantwortlichen und der Mannschaft in den vergangenen Tagen aufgearbeitet wurden. „Die Reaktion der Fans hat uns gezeigt, wie wir selbst damit umgehen müssen. Das haben wir am Sonntag dann auch intern intensiv besprochen - in der Gruppe und in Einzelgesprächen. Am Ende bekommt man nicht zu jeder Frage von jedem Spieler eine Antwort. Aber es geht darum, auch kritisch zu reflektieren und damit umzugehen.“

Der Sportchef fügte an: „Es liegt an den Jungs, sich zu hinterfragen. Das war recht schonungslos, das tut manchmal auch weh. Wir haben eine große Erwartungshaltung, die Jungs auch. Und dem müssen wir gerecht werden.“