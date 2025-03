Keine Rote Karte? Sorgen um BVB-Neuzugang

BVB-Neuzugang Daniel Svensson muss gegen Lille verletzt raus. Hat sich der Schwede schwerer am Knie verletzt?

Der BVB bangt nicht nur um den Einzug in das Viertelfinale der Champions League . Nach dem 1:1 (1:0) gegen Lille im Achtelfinal-Hinspiel droht den Dortmundern auch ein personeller Rückschlag.

Daniel Svensson wurde in der 83. Minute verletzt ausgewechselt und hatte sichtbare Schmerzen. Lilles André Gomes traf den 23 Jahre jungen Linksverteidiger von hinten an der Achillessehe und unteren Wade. Dortmunds Schwede ging zu Boden, verdrehte sich dabei das linke Knie.

Während im Hintergrund von VAR-Seite kein Grund für eine Rote Karte gefunden wurde, stand Svensson immerhin wieder auf und ging in Begleitung der Ärzte aus eigener Kraft vom Platz. Dort legte er sich erneut hin und wurde weiter untersucht.

Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hatte beim Schiedsrichter darauf gepocht, dass er sich die Szene selbst am Bildschirm anschaut. Dies tat der Referee jedoch nicht. In der Mixed Zone sagte Kehl: „Ich habe keine Antwort vom Schiedsrichter bekommen. Mein Auftrag ist aber, zumindest alles zu tun. Es wurde überprüft, aber ich hätte mir gewünscht, dass der Schiedsrichter es selbst nochmal sieht. Ich finde, so wie die Szene war, war sie überprüfungswert.“