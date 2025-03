Kimmich: "Entscheidung vor der Länderspielpause"

Joshua Kimmich will „spätestens vor der Länderspielpause“ eine Entscheidung über seine Zukunft bei Bayern München treffen. Die Spiele der Nationalmannschaft gegen Italien im Viertelfinale der Nations League finden am 20. und am 23. März statt. Was die Entscheidung angehe, „liegt der Ball nicht bei mir“, ergänzte Kimmich nach dem 3:0 (1:0) gegen Bayer Leverkusen im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League.