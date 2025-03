Machtdemonstration! Bayern bestraft Leverkusen im Champions-League-Kracher

Einziger Wermutstropfen für das Team von Trainer Vincent Kompany: Keeper Manuel Neuer verletzte sich in Hälfte zwei, musste den Platz nach ärztlicher Untersuchung verlassen. Für den früheren DFB-Star kam Neuzugang Jonas Urbig in die Partie (58.). Der 21-Jährige feierte sein Debüt für Bayern.

Musiala staubt nach Riesen-Bock ab

Kane hatte die Bayern per Kopfball früh in Führung gebracht. Nach der Pause erhöhte Musiala nach einem Riesen-Bock von Leverkusen-Keeper Matej Kovar. Wenig später flog Mukiele vom Platz.

Leverkusen ohne Mittelstürmer

Schon im DFB-Pokal war für Bayern im brisanten Duell mit Bayer in dieser Saison Endstation gewesen. In der Meisterschaft haben die Münchner im Kampf um die Vormachtstellung im deutschen Fußball diesmal aber klar die Nase vorne.

Im Gegensatz zum glücklichen 0:0 im Ligagipfel in Leverkusen, in dem die Münchner offensiv historisch schlecht aufgetreten waren, waren sie diesmal von Beginn an präsent. Schon früh war Kane nach mustergültiger Flanke von Michael Olise zur Stelle. Kovar, der wie immer in den Pokalwettbewerben Lukas Hradecky ersetzte, war chancenlos.