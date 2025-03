Muskelfaserriss: Neuer verletzt sich beim Jubeln

SID 06.03.2025 • 10:44 Uhr Der 38-Jährige fällt "vorerst" aus. Als Ersatz steht Jonas Urbig bereit.

Bayern München muss einige Spiele auf Kapitän Manuel Neuer verzichten. Der 38-Jährige zog sich beim 3:0 (1:0) im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zu. Neuer hatte sich kurioserweise beim Jubeln verletzt und war in der 58. Minute ausgewechselt worden. Wie lange der Torwart fehlen wird, ließ der deutsche Rekordmeister offen. Er falle „vorerst“ aus, teilte der Klub am Donnerstag mit.

{ "placeholderType": "MREC" }

Als Ersatz für Neuer steht Jonas Urbig bereit. Der 21-Jährige hatte gegen Bayer sein Debüt für die Münchner gefeiert. Urbig wird am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Liga gegen den VfL Bochum und am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) im Rückspiel in Leverkusen erste Wahl bei den Bayern sein und voraussichtlich auch das Spiel bei Union Berlin (15. März) noch bestreiten.

„Es ist beim Jubeln passiert“, sagte Trainer Vincent Kompany nach dem Spiel am Mittwochabend über Neuers Verletzung bei DAZN - und ergänzte: „Das ist schade für uns. Wir haben immer über den Kader gesprochen: Wenn es Urbig ist, dann ist es Urbig - und wir werden uns keine Gedanken machen.“