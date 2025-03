Nach Wirtz-Ausfall: Xhaka und Tapsoba zurück im Training

Auch ohne seinen Florian Wirtz glaubt Trainer Xabi Alonso gegen in der Champions League gegen die Bayern an „etwas Episches“.

Das Duo, das im Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen (0:2) am Samstag angeschlagen ausgewechselt worden war, absolvierte das Abschlusstraining vor der Partie am Dienstag (ab 21 Uhr im SPORT1-Liveticker). Dazu meldete sich am Montag der zuletzt erkrankte Nationalspieler Robert Andrich zurück.