PSG feiert Donnarumma und das Weiterkommen

Gianluigi Donnarumma verschwand unter einer Traube seiner Mitspieler. Der Elfmeterheld im Tor von Paris St. Germain war beim spektakulären Weiterkommen in der Champions League zum großen Matchwinner avanciert - und dabei doch nur einer von vielen Gewinnern. "Wir haben gezeigt, dass wir ein echtes Team sind", sagte PSG-Trainer Luis Enrique nach dem 4:1 im Elfmeterschießen im packenden Achtelfinal-Rückspiel beim FC Liverpool am Mikrofon von Canal Plus.