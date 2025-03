Real legt im Stadtderby vor - Arsenal furios

Der Titelverteidiger gewinnt den ersten Vergleich mit Atletico. Der FC Arsenal ist bereits so gut wie durch.

Den Grundstein für den Erfolg hatte Rodrygo mit einem Solo gelegt. Der Brasilianer zog das Tempo an, sein Schuss schlug wuchtig im Tor Atleticos ein (4.). Doch die Gäste konterten - und das ebenfalls sehenswert. Der Distanzschuss des argentinischen Weltmeisters Julian Álvarez (32.) war unhaltbar. Das letzte Wort aber hatte Real: Diaz ließ die Gastgeber jubeln.

Im Viertelfinale wartet höchstwahrscheinlich der FC Arsenal, der in seinem Achtelfinale seiner Favoritenrolle mehr als nur gerecht wurde: Das englische Spitzenteam gewann bei der PSV Eindhoven mit 7:1 (3:1) und machte einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale. Schon in der ersten Halbzeit überrollte Arsenal die Niederländer. Jurrien Timber (18.), Ethan Nwaneri (21.) und Mikel Merino (31.) trafen, Noa Lang (43./Foulelfmeter) gelang kurz vor der Pause das Tor für Eindhoven.