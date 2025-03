Real-Stars um Rüdiger bekommen UEFA-Ärger

Die UEFA strengt nach dem Stadtderby in der Champions League eine Untersuchung an.

Was genau sich Rüdiger und Co. haben zu Schulden kommen lassen, teilte die UEFA nicht mit. Der fragliche Vorfall habe sich beim Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Atlético Madrid und Real am 12. März (2:4 i.E.) zugetragen.